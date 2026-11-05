حوّلت السلطات الفرنسية، الخميس، مسار طائرة ركاب من طراز إيرباص A320 كانت متجهة من العاصمة الإيرلندية دبلن إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك عقب إنذار بوجود قنبلة على متنها، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الطائرة وُجّهت نحو قاعدة إفرُو الجوية «Évreux» في شمال فرنسا، مضيفًا أن السلطات تتابع الوضع بصورة مباشرة وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الطائرة تابعة لشركة الطيران الإيرلندية "إير لينغوس"، وكانت تشغّل الرحلة EI402، التي كان من المقرر أن تصل إلى روما قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

وقالت الشركة إن تحويل مسار الرحلة إلى منطقة نورماندي جاء «كإجراء احترازي»، مضيفة أنها ستعمل على إعادة نقل المسافرين إلى وجهتهم النهائية في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «يورونيوز».

إجراءات لتفتيش الطائرة

أفادت صحيفة «لو باريزيان» بأن الطائرة هبطت بسلام في قاعدة إيفرو الجوية بعد الساعة العاشرة صباحًا بقليل، وكان على متنها 151 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، جرى نقلهم إلى مكان آمن، فيما باشرت فرق إزالة المتفجرات تفتيش الطائرة.

وأظهرت بيانات موقع «فلايت رادار 24» المتخصص في تتبع حركة الطيران أن الطائرة أرسلت رمز الطوارئ 7700، الذي يستخدمه الطيارون للإبلاغ عن حالة طارئة أثناء التحليق وطلب المساعدة العاجلة.

من جهتها، ذكرت صحيفة «لو فيغارو» أن مقاتلة فرنسية من طراز «رافال» رافقت الطائرة خلال اقترابها من موقع الهبوط.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة «بي إف إم تي في» بأن الإنذار الأول بوجود قنبلة صدر عن السلطات الإيطالية.

ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الآن عن العثور على متفجرات على متن الطائرة أو عن نتائج عملية التفتيش.

إنذارات تستهدف رحلات أوروبية

يأتي الحادث بعد موجة إنذارات بوجود قنابل استهدفت نحو عشر رحلات تجارية في أوروبا، الثلاثاء الماضي، وأدت إلى إغلاق مؤقت لمطار مودلين قرب العاصمة البولندية وارسو، فضلًا عن استنفار مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيطالي لمرافقة طائرات مدنية.

وشملت الإنذارات رحلات تابعة لشركات «رايان إير» و«ويز إير» و«الخطوط الجوية الإسكندنافية» وشركة الطيران البولندية «LOT».

وطالت أربع إنذارات على الأقل رحلات تابعة لشركة «رايان إير»، كانت تربط بين مانشستر ومورسيا، ولشبونة وروما، ودبلن وروما، ودبلن وصوفيا.

كما رافقت مقاتلتان إيطاليتان طائرة تابعة للشركة الإيرلندية كانت قادمة من دبلن إلى مطار فيوميتشينو في روما، حيث خضعت لإجراءات التفتيش الأمني.

ووصفَت الحكومة البريطانية تلك البلاغات بأنها «تهديدات كاذبة وخبيثة».

ولم يتضح بعد ما إذا كان الإنذار الذي استهدف رحلة «إير لينجوس» مرتبطًا بالبلاغات السابقة، أو ما إذا كانت السلطات تحقق في احتمال وجود صلة بين الحوادث.