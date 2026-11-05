مداهمات بألمانيا وسويسرا وإسبانيا للاشتباه في غسل أموال وجرائم ضريبية

تشهد ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حملة مداهمات على خلفية الاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وتشمل عمليات التفتيش ثلاث ولايات ألمانية أخرى، إلى جانب سويسرا وإسبانيا.

وأعلنت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية والشرطة في مدينة ركلينجهاوزن الألمانية أنه من المقرر تفتيش نحو 60 موقعا وتنفيذ عدة أوامر اعتقال. ولم يرغب متحدث باسم النيابة العامة في الإدلاء بتفاصيل إضافية في الوقت الحالي، مشيرا إلى سرية البيانات الضريبية.

ووفقا للبيان، تستهدف التحقيقات سبعة متهمين رئيسيين، يُشتبه في أنهم مارسوا غسل الأموال من خلال شبكة شركات ممتدة على المستوى الدولي، وحصلوا بصورة غير قانونية على مبالغ مستردة من ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مقدما.

وتقدر الأضرار الناجمة عن هذه الأنشطة بعشرات الملايين من اليورو. كما تحوم الشبهات حول تصدير سيارات فارهة إلى روسيا عبر دول ثالثة، مع التحايل على العقوبات المعمول بها.

وتتولى القضية الهيئة المركزية والمختصة بملاحقة الجرائم المنظمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، التابعة للنيابة العامة في دوسلدورف.

وبحسب البيانات، تشارك في عمليات التفتيش وحدات خاصة وكلاب بوليسية لتقديم الدعم، كما يشارك محققون من المكتب الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية.