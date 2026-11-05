كامل الوزير: مدرسة وردان التكنولوجية للنقل تخرّج كوادر متخصصة لقطاع السكك الحديدية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» بشرق بورسعيد، تفتح مجالات عمل ومصادر دخل جديدة أمام أبناء سيناء في مجال التصنيع.

وأضاف، عبر برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، خلال تفقده الشركة، أن المصنع يضم عاملين من خريجي تخصصات مختلفة، بينها التجارة والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية، موضحًا أن فرص العمل المتاحة لا تقتصر على خريجي التعليم الصناعي، بل تشمل أصحاب المؤهلات الأخرى الذين يمكن تأهيلهم للعمل في المجالات الصناعية.

وتابع أن العاملين يحصلون على دورات تدريبية داخل المصنع، إلى جانب برامج تدريبية بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، لتأهيل الراغبين في تعلم الحرف المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة النقل أنشأت مدرسة ثانوية تكنولوجية في وردان، بالجيزة، لتخريج كوادر متخصصة في مجالات اللحام والقيادة والخراطة والبرادة وغيرها من التخصصات الفنية اللازمة لقطاع السكك الحديدية.



