قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية شهدت تحولًا لافتًا تمثل في ما وصفه بـ"الموجة الزرقاء"، بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من تحقيق الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في نتيجة تجاوزت التوقعات التي كانت تشير إلى احتمالات خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب فقط.

وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن التقديرات السابقة للانتخابات، وحتى الأسبوع الأخير، كانت ترجح فقدان الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلس النواب، بينما ظلت نتائج مجلس الشيوخ محل تساؤلات، إلا أن الديمقراطيين تمكنوا من تحقيق مكاسب إضافية، وحصد سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات تُعد جمهورية بالأساس، وهو ما يعكس حجم التحول في الخريطة الانتخابية الأمريكية.

وأشار إلى أن من بين التطورات اللافتة في الانتخابات وصول عبد الرحمن السيد إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ممثلًا عن ولاية ميشيجان، باعتباره أول مسلم يدخل المجلس، موضحًا أنه يُنظر إليه باعتباره ممثلًا للجناح الليبرالي داخل الحزب الديمقراطي.

وأوضح أن هذا التطور يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت النتائج تعكس موجة انتخابية عابرة أم بداية تحول أوسع في توجهات الناخبين والمشهد السياسي الأمريكي.

وفي قراءته للانعكاسات الإقليمية للانتخابات، اعتبر هريدي أن إيران من الأطراف المستفيدة من هذه النتائج، في حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه من أبرز الخاسرين، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة قد يكون لها تأثير على مسار العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس تفتح مرحلة جديدة في المشهد السياسي الأمريكي، بما قد ينعكس على توجهات واشنطن تجاه ملفات المنطقة، وعلى رأسها العلاقات مع إسرائيل والتعامل مع إيران.