حقق الرجاء البيضاوي فوزه الأول في بطولة الدوري المغربي للمحترفين، منذ أكثر من شهر، بتغلبه 2 / 1 على مضيفه الجيش الملكي، مساء الأربعاء، في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.

وبادر الرجاء البيضاوي بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق إسماعيل خافي، لكن يوسف الفحلي أحرز هدف التعادل للجيش الملكي في الدقيقة 27.

ولم يهنأ الجيش الملكي بتعادله كثيرا، بعدما أعاد آدم التفاتي التقدم للرجاء بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملقب بالنسور الخضراء في الدقيقة 37.

وحاول كلا الفريقين هز الشباك في الشوط الثاني، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للرجاء، الذي حقق انتصاره الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وارتفع رصيد الرجاء، الذي تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر في مباراة وحيدة، إلى 9 نقاط، ليتقدم للمركز السادس في ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الجيش الملكي، الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

وبذلك يحقق الرجاء فوزه الأول تحت قيادة مدربه المؤقت عبد الكريم الجناني، الذي تولى الإشراف على الفريق خلفا للإسباني باكو خيميز، الذي استغنى النادي عن خدماته.

ويرفع هذا الفوز من معنويات الرجاء قبل انطلاقة مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، حيث سيلعب في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي وبريميرو أجوستو الأنجولي، وأسكو كارا التوجولي.