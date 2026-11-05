واصل كومو الإيطالي نتائجه الرائعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق انتصارا كاسحا على مضيفه لانس الفرنسي.

واكتسح كومو نظيره الفرنسي بنتيجة 9 / 1، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية، محققا أكبر فوز في النسخة الحالية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز هذا الموسم حتى الآن.

وأحرز أناستاسيوس دوفيكاس الهدفين الأول والثاني لكومو في الدقيقتين السابعة و32 على الترتيب, فيما أضاف نيكو باز ولوكاس دا كونيا الهدفين الثالث والرابع للفريق الإيطالي في الدقيقتين 40 و47 على الترتيب.

وجاء الهدف الخامس بواسطة مارك اوليفييه كيمب في الدقيقة 54، ثم عاد دوفيكاس لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف السادس لكومو وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 57، ليحرز (هاتريك) في المباراة.

وسجل ماتيا ليبيرالي الهدف السابع لكومو في الدقيقة 62، فيما أحرز روبين أجويلار هدفا للانس في الدقيقة 62، لكن مارتن باتورينا أضاف الهدف الثامن للفريق الضيف في الدقيقة 69.

واختتم ماتيو باباتشيولي مهرجان أهداف كومو بإحرازه الهدف التاسع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وارتفع رصيد كومو، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب سيسك فابريجاس، مقابل خسارة وحيدة، إلى 9 نقاط في المركز الرابع

في المقابل، توقف رصيد لانس، الذي تكبد خسارته الثالثة مقابل فوز وحيد، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث والثلاثين.