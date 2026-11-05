متحدث عسكري يمني: قواتنا تحقق تقدما كبيرا على عدة جبهات ضد الحوثيين

قال العميد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز باليمن، إن القوات الحكومية اليمنية تحقق تقدما كبيرا على عدة جبهات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أبرز هذه التقدمات تحققت في محور الجوف، حيث تقدمت القوات لمسافات كبيرة بعشرات الكيلومترات، وأصبحت معظم أجزاء المحافظة على وشك التحرر، مع اقتراب القوات من مركز المحافظة، مدينة الحزم.

وأوضح أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مرتفعات وهيئات حاكمة وعقد مواصلات وطرق مهمة، وتعمل حالياً على تأمين المواقع التي استعادت السيطرة عليها والأراضي المكتسبة، إلى جانب نزع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية وتطهير المنطقة من الألغام والموانع الهندسية.

ولفت إلى أن القوات تمكنت من كسر النسق الدفاعي الأول للمليشيات، لافتًا، إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأهم والأصعب أمام أي قوات خلال الحروب، نظراً إلى أن النسق الدفاعي الأول عادة ما يضم عناصر قتالية وكثافة نارية وموانع هندسية وحواجز وسواتر وخنادق وأنفاقاً.

وأكد البحر أن تجاوز هذا النسق الدفاعي يعني تخطي القوات أهم مراحل القتال وأصعبها، متوقعاً أن تشهد التطورات بعد ذلك تسارعاً كبيراً، وأن تتمكن القوات من الوصول خلال الساعات المقبلة إلى مركز محافظة الجوف وتحريرها بالكامل.

وأشار إلى أن المسافة بين محافظة الجوف والعاصمة صنعاء تقل عن ساعة تقريباً، أو نحو 45 دقيقة في أقصى تقدير، باتجاه العاصمة، واصفاً هذا التقدم بأنه أهم اختراق وأبرز انتصار حققته القوات حتى الآن.

وفيما يتعلق بتأمين المواقع التي جرى تحريرها، أوضح نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، أن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها بالكامل على المناطق الواقعة شرق مدينة الحزم، بما فيها المرتفعات والهيئات، وتعمل على تأمينها وتطهيرها من الألغام والموانع الهندسية والحواجز والأتربة والأنفاق العميقة التي زرعتها المليشيات، فضلاً عن إزالة المتاريس والتحصينات التي أقامتها في تلك المناطق.

وشدد على أن هذه المواقع تمثل النسق الدفاعي الأول للمليشيات عن محافظة الجوف، مؤكدا أن تجاوزه يعني تخطي المرحلة الأقدم والأصعب في المعركة، وأن التحركات العسكرية اللاحقة ستكون أسرع بكثير مما سبق.