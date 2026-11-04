ترامب: حرب إيران سبب خسارتنا في انتخابات الكونجرس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الحرب على إيران كانت مُجدية، رغم اعترافه بدورها في الخسائر التي مني بها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وكلفته فقدان السيطرة على مجلسي الكونجرس.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "كان علينا القيام بالأمر المتعلق بإيران، وما زلنا نقوم به"، وفق وكالة رويترز.

وتابع ترامب: "صحيح إلى حد كبير أن الخسارة الانتخابية كانت نتيجة الحرب على إيران"، لكنه أكد أن الأمر كان يستحق ذلك، وكرر ترامب تصريحه بأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ورجح ترامب أنه سيتمكن على الأرجح من التفاهم مع الديمقراطيين، وتابع: "لو كنت على بطاقة الاقتراع لفزنا ولم نتمكن من نقل هذا التأييد إلى المرشحين".

واستكمل: "إذا أقدم الديمقراطيون على مساءلتي بهدف عزلي فسيؤدي ذلك إلى تدمير الحزب الديمقراطي".

وسبق أن صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بأن الحرب كانت السبب الرئيسي وراء خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الناخبين الذين دعموا الرئيس دونالد ترمب ونائبه في انتخابات 2024 صوتوا لصالح الديمقراطيين في انتخابات 2026.

وقال فانس، عبر منصة "إكس"، إن المشكلة الأساسية التي واجهت الجمهوريين لم تكن ضعف الإقبال على التصويت، وإنما تحول توجهات الناخبين الذين سبق أن دعموا الحزب.

وكان مرشحو الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي قد حققوا مكاسب كبيرة، الثلاثاء، في ولايات تعد معاقل للجمهوريين، ليحصدوا أغلبية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب.

وبحسب الأرقام، حصل الديمقراطيون حتى الآن على 54 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، فيما بلغ عدد المقاعد التي حصل عليها الديمقراطيون في مجلس النواب 231 مقعدا، مقابل 139 مقعدا للجمهوريين.