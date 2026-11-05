مدرب السكة الحديد: إمام عاشور مقصر في حق نفسه

وجه محمد حليم، المدير الفني لفريق السكة الحديد، رسالة إلى إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، مطالبًا إياه بالتركيز في كرة القدم والاستفادة من قدراته الفنية، مؤكدًا أن اللاعب لا يقدم لنفسه ما يتناسب مع إمكانياته خلال الفترة الأخيرة.

وقال حليم، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، إنه يعرف إمكانيات إمام عاشور جيدًا، بعدما سبق أن تزاملا خلال فترة وجود اللاعب في صفوف حرس الحدود، حين كان حليم يعمل ضمن الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد سليمان.

وأضاف: «إمام عاشور كان في أول مواسمه مع حرس الحدود عندما كنت موجودًا في الفريق، وأعرف إمكانياته جيدًا، وعندما شارك معنا انطلق بشكل جيد وقدم مستويات مميزة، فهو يمتلك إمكانيات فنية رائعة».

وتابع: «إمام عاشور مقصر في حق نفسه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ففي بداياته كان لديه طموح كبير لصناعة اسم مميز في كرة القدم، لكن عقليته تحتاج إلى تغيير، خاصة أنه أصبح لاعبًا ناضجًا ويمتلك من الإمكانيات ما يؤهله للعب في أوروبا».

واختتم المدير الفني للسكة الحديد تصريحاته بتوجيه نصيحة مباشرة إلى لاعب الأهلي، قائلًا: «أنصح إمام عاشور بالتركيز في الملعب فقط، واستغلال إمكانياته بالشكل الأمثل، وأن يجعل كرة القدم هدفه واهتمامه الأول خلال المرحلة المقبلة».