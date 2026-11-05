متحدث الحكومة: الدعم النقدي سيتحدد بناءً على عدد المستفيدين من كل أسرة

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هدف الحكومة من التحول إلى الدعم النقدي هو الشفافية ووصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن الدعم النقدي سيتحدد بناء على عدد المستفيدين من كل أسرة.

وأضاف عادل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» للإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف تخفيض قيمة الدعم ولا عدد المستفيدين.

وأكد أن وزارة المالية تعمل على إعداد تصور لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة، سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الجاري.