محمود مسلم: المصريون تابعوا انتخابات الكونجرس لأن المنطقة تدفع ثمن سياسات ترامب

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن اهتمام المصريين بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية ارتبط بتأثير سياسات واشنطن المباشر في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة فوز عبدالرحمن السيد بمقعد في مجلس الشيوخ.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع عبر قناة «TEN»، أن شعوب المنطقة تتحمل أثمانًا اقتصادية وسياسية كبيرة نتيجة سياسات إدارة ترامب، بما يشمل الاضطرابات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة.

وأشار إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت انتقال قطاعات واسعة من الناخبين الذين دعموا ترامب وفانس عام 2024 إلى التصويت لصالح الديمقراطيين، بما يعكس غضبًا من الحرب وارتفاع الأسعار وأداء الإدارة الحالية.

ولفت مسلم إلى أنباء متداولة بشأن اتجاه ترامب إلى إجراء تغييرات داخل إدارته، من بينها مراجعة موقف وزير الدفاع، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستكشف اتجاه الإدارة نحو تصحيح سياساتها أو مواصلة التصعيد.

وحذر من أن اختيار التصعيد سيدفع العالم إلى أزمات أكبر، معتبرًا أن الأيام المقبلة تحمل احتمالات ومفاجآت مرتبطة بطريقة تعامل ترامب مع الهزيمة ومستقبل الحرب والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والمنطقة.