رئيس هيئة قناة السويس: 928 مليون دولار إيرادات الأنشطة خارج المجرى الملاحي

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قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات الأنشطة خارج المجرى الملاحي بلغت 928 مليون دولار؛ بما يعادل 141 مليار جنيه، ضمن خطة الهيئة لتنويع مصادر الدخل.

جاء ذلك خلال تصريحات رئيس هيئة قناة السويس، على هامش ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم.

وأضاف ربيع: "لدينا حاليًا 16 شركة تابعة لهيئة قناة السويس، بعد تأسيس 6 شركات جديدة مقارنة بـ10 شركات سابقًا"، مشيرًا إلى أنه تم تصنيع 156 وحدة بحرية محليًا، و21 وحدة أخرى تحت الإنشاء داخل ترسانات هيئة قناة السويس.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تعزيز التصنيع البحري عبر إنتاج القاطرات وسفن الصيد واللنشات والوحدات الخدمية، كما تستهدف تصنيع 12 سفينة صيد بطول 50 مترًا للعمل في أعالي البحار.

ولفت إلى أنه تم تصدير قاطرتين بحريتين إلى إيطاليا، والتعاقد على توريد قاطرتين إضافيتين لشركة "نيري"، مضيفًا أن الشركة الإيطالية تعاقدت مع هيئة قناة السويس على شراء قاطرتين إضافيتين بعد استلام قاطرتين.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تسلم سفينة إمداد بترولي ثانية بنهاية عام 2027، لتعزيز أنشطتها مع قطاع البترول، لافتًا إلى تصنيع قاطرات بحرية بقدرات شد تتراوح بين 9 و90 طنًا داخل ترسانات الهيئة.

وأضاف أن الهيئة تسلمت 4 قاطرات بحرية بقوة شد 90 طنًا من ترسانة جنوب البحر الأحمر، كما قامت بتأجير 4 سفن إمداد بحري لشركات البترول، ضمن جهودها لتنويع مصادر الإيرادات الدولارية.