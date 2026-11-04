ربيع: 35 سفينة فقط تمر يوميا من قناة السويس مقارنة بـ80 سفينة قبل أحداث باب المندب

قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن تأثير أزمة مضيق هرمز على حركة الملاحة بقناة السويس محدود مقارنة بتأثير باب المندب.

جاء ذلك خلال تصريحات رئيس هيئة قناة السويس، على هامش ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم.

وأضاف ربيع أن نحو 90% من السفن التي عبرت قناة السويس جاءت من منطقة باب المندب المتضررة، مشيرًا إلى أنه قبل أحداث باب المندب كان يمر من خلال قناة السويس ما يتراوح بين 70 و80 سفينة يوميًا، فيما يمر حاليًا نحو 35 سفينة فقط.

وأوضح أن الهيئة نفذت تخفيضات غير مسبوقة وصلت من 45% إلى 75% لجذب السفن خلال فترات الأزمات، لافتة إلى أن قناة السويس تعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري ومد البنك المركزي بالعملة الصعبة، موضحًا أن قناة السويس شهدت تحديات كثيرة منذ جائحة كورونا في 2019 وحتى الآن.