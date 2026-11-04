رئيسة سلوفينيا: الغضب في السياسة لا يحقق النتائج ونحتاج إلى التفكير خارج الأطر التقليدية

قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إن الرئاسة بالنسبة إليها ليست مجرد وظيفة، وإنما رسالة تشغلها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنها تلقت في عام 2022 طلبات من كثيرين لخوض الانتخابات الرئاسية، رغم عدم انتمائها إلى حزب سياسي أو امتلاكها خلفية حزبية، قبل أن تنجح في الوصول إلى منصب رئيسة الجمهورية.

وأوضحت موسار أنها لا تندم على الوقت الذي تقضيه مع المواطنين الذين تمثلهم أو في لقاءاتها مع رؤساء الدول، معتبرة أن هذه التجارب تزيد معرفتها وتمنحها فرصة للاستفادة من خبرات الآخرين.

وأكدت أنها لا تسمح للغضب بالسيطرة على ممارستها السياسية، متابعة أن «الغضب لا يحقق النتائج المرجوة»، وأن الحياة السياسية تحتاج إلى مزيد من الأشخاص القادرين على التفكير بصورة مختلفة وخارج الأطر التقليدية.

وأشارت إلى أنها لا تنتمي إلى أقصى اليسار أو أقصى اليمين، وإنما تقف في منطقة الوسط، محذرة من تراجع هذه المساحة مع انجذاب بعض الأجيال الشابة إلى الأطراف السياسية في ظل عدم حصولهم على إجابات مقنعة عن أسئلتهم.

وذكرت أن منطقة الوسط تسمح بوجود درجات مختلفة من المواقف وبالوصول إلى حلول وسط وتنازلات متبادلة، بينما يحول التطرف المشهد إلى خيارين فقط.

وشددت موسار على أن القيم التي تريد تمثيلها ونقلها إلى الشباب تتمثل في التواضع والكرامة والإنسانية والاعتدال.

ويُذكر أن موسار تزور مصر في أول زيارة لها إلى القاهرة بصفتها رئيسة لجمهورية سلوفينيا، حيث عقدت مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.