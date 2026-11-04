ربيع: حسم اتجاه رسوم عبور قناة السويس بـ2027 غير ممكن بسبب تقلبات المنطقة

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يمكن حسم اتجاه رسوم عبور قناة السويس في 2027 في ظل التقلبات المتسارعة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تصريحات رئيس هيئة قناة السويس، على هامش ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم.

وأضاف ربيع، أنه حتى الآن لا يوجد قرار بشأن زيادة أو خفض رسوم العبور خلال 2027، مشيرًا إلى أنه سيتم منح الخطوط الملاحية مهلة 3 أشهر قبل تطبيق أي تغييرات في رسوم عبور القناة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة تحول دون تحديد سياسة رسوم عبور القناة للعام المقبل حاليًا، مضيفًا أن الهيئة لم تُجرِ أي تغييرات على رسوم العبور منذ 2023 بسبب ظروف الأزمة.

ولفت إلى أن الهيئة خفضت رسوم عبور السفن ذات الحمولات البالغة 130 ألف طن بنحو 13% خلال الأزمة، كما استمرت هذه التخفيضات الممنوحة للخطوط الملاحية خلال أزمة البحر الأحمر، مراعاةً لظروف العملاء، مشيرًا إلى أن الهيئة أبقت على الحوافز والتخفيضات الملاحية السابقة رغم تداعيات أزمة البحر الأحمر.