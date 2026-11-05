ليلى عز العرب: التجاهل منهجي في التعامل مع الإساءة

قالت الفنانة ليلى عز العرب إن الابتعاد عن بعض الأشخاص قد يكون أفضل للإنسان من استمرار وجودهم في حياته، خاصة إذا كانوا يتسببون في إيذائه.

وأضافت عبر برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، اليوم الأربعاء، أن الابتعاد عن بعض العلاقات ليس خسارة، بل قد يكون مكسبًا كبيرًا.

وأوضحت أن منهجها في التعامل مع الإساءة تقوم على التجاهل، معتبرة أنه أفضل من الدخول في صراعات.

وتابعت أنها تحرص على العيش وفق مبدأ عدم الانشغال بما مضى أو بما قد يحدث في المستقبل، فهي تتعامل مع يومها كما هو بحلوه ومره، وتنصح أبناءها باتباع المبدأ ذاته لما يحققه من راحة نفسية.

وتطرقت إلى أهمية وضع حدود في العلاقات الإنسانية، مشبهة القلب بالبيت الذي لا ينبغي أن يدخله كل شخص.

وتابعت: "مش كل شخص يستحق يدخل قلبك"، مشددة على ضرورة أن يختار الإنسان من يسمح لهم بالاقتراب منه، وأن يعيش بعقله بعيدًا عن الانشغال بكلام الآخرين.