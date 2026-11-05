السجن 10 سنوات للناشط الديمقراطي البارز في هونج كونج جوشوا وونج

حُكم على الناشط البارز في هونج كونج جوشوا وونج، اليوم الخميس، بالسجن 10 سنوات، في ثاني إدانة له بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، في قضية يقول منتقدون إنها تعكس حملة التضييق على حركة الديمقراطية التي كانت مزدهرة في المدينة.

ووُجهت إلى وونج في عام 2025 تهمة التآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية بهدف تعريض الأمن القومي للخطر، بموجب القانون. وفي سبتمبر ، أقر بالذنب في التهمة، وهي خطوة من شأنها عادةً أن تسهم في تخفيف العقوبة.

ويقضي وونج / 30 عاما / بالفعل عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر، على خلفية أكبر قضية أمن قومي في المدينة، المرتبطة بانتخابات تمهيدية غير رسمية، بعدما أقر بالذنب في تلك القضية.

وقبل ملاحقته قضائياً بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية، كان من المتوقع الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني 2027.