انهيار أحد أكبر البنوك في باراجواي يفجر أزمة مالية

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فجر انهيار أحد أكبر البنوك في باراجواي أزمة مالية في البلاد مع قلق ملايين العملاء على مدخراتهم ومطالبة أعضاء المعارضة في البرلمان بعزل الرئيس سانتياجو بينا.

وتتعلق الأزمة ببنك أوينو الرقمي الذي قرر البنك المركزي تصفيته بعد انخفاض قيمة رأسماله عن نصف الحد الأدنى المطلوب من الناحية القانونية.

ويستعد اعضاء المعارضة في الكونجرس الباراجواني لبدء إجراءات عزل ضد الرئيس بينا بسبب علاقاته التجارية السابقة مع مجموعة جروبو فاسكيز العملاقة التي تمتلك بنك أوينو.

من ناحيته دعا الرئيس إلى استقالة محافظ البنك المركزي في البلاد كارلوس كارفالو الذي قدم استقالته بالفعل في ظل اتهامه بتعارض المصالح بسبب دوره السابق كمسؤول رفيع المستوى في البنك المنهار.

وقال بنك أوينو إن عدد العملاء لديه وصل بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 8ر2 مليون عميل وهو ما يعادل حوالي 60% من إجمالي عدد السكان البالغين في باراجواي.

وتم تجميد حسابات البنك التي تستخدم أيضا لتحويل رواتب التقاعد للعملاء. وأثارت أزمة البنك احتجاجات عامة في شوارع العاصمة أسنسيون.

وبث الرئيس بينا رسالة تلفزيونية مصورة تعهد فيها بإصدار قانون "سيعيد لكل المدخرين كامل مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن".