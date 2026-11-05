وزير النقل: ننفذ مشروعًا لربط ميناء برنيس بميناء دوالا الكاميروني المطل على المحيط الأطلنطي

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن هناك ربطًا بريًّا بين مصر وليبيا عبر ثلاثة طرق، وهي الطريق الساحلي وطريق سيوة جغبوب والكفرة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج من ماسبيرو الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر القناة الأولى، أن هناك ربطًا أيضًا مع السودان عبر ثلاثة طرق "الساحلي - أرقيم – قسطل"، مؤكدا أن الطرق البري أسهل من الربط عن طريق السكك الحديدية.

وأشار إلى أن الربط السككي يحتاج تكلفة أكبر وكذلك دراسات متعمقة أكثر، نظرًا لطبيعة الأرض المختلفة بين الدول التي تستهدف تحقيق الربط فيما بينها.

ولفت إلى أنه من الصعب تنفيذ ربط بالسكة الحديد مع ليبيا والسودان، فالأولى لا توجد لديها شبكة في حين الثانية لديها شبكة من الطراز القديم غير المناسب مع الشبكة المصرية.

وتابع: "حاليا بنوصل القطر بتاعنا إلى أبو حمد ووادي حلفا بمقاس السكة الخاصة بنا وننفذ محطة تبادلية عبارة عن رصيف مزود بأوناش لنقل البضائع من القطار القادم من مصر للقطار الموجود في السودان ليكمل القطار طريقه عبر الشبكة الداخلية".

وأكد الوزير، كذلك سهولة النقل النهري والبحري كما يحدث مع السودان وتنزانيا وكينيا، وتابع: "أحدث طريق ننفذه حاليا بين مصر وتشاد ثم إلى الكاميرون.. الطريق سهل وواصل لغاية شرق العوينات ونواصل المشروع لنصل إلى الميناء البري مع الكفرة، وهناك ليبيا تنفذ 300 كيلو متر ضمن الطريق وصولًا إلى تشاد ثم إلى إنجامينا ومنها يوجد طريق بري يصل للمحيط الأطلنطي بالكاميرون".

ولفت إلى أن جميع البضائع التي ترد للدول الإفريقية الحبيسة بوسط القارة تأتي إليها من ميناء دوالا في الكاميرون، موضحًا أنه يتم العمل على ربط هذا الميناء الكاميروني بميناء برديس على البحر الأحمر في إطار الممرات اللوجستية.

واستكمل: «بنربط برنيس بأسوان بتوشكى بشرق العوينات ثم إنجامينا في تشاد ثم منها إلى المحيط الأطلنطي».