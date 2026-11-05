يوسف بطرس غالي: الحد الأدنى للأجور يجب أن يُحدَّد وفقًا لإنتاجية العامل

قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إنه يجب زيادة أجور الفئات محدودة الدخل كلما كان ذلك متاحًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس، أن زيادة الأجور مرتبطة بمحددات اقتصادية، موضحًا أن ما يحدد فاعلية الحد الأدنى للأجر هو متوسط إنتاجية الفرد في مصر.

وتابع: "فاعلية الدخل يتم تحديدها بناء على متوسط الدخل الذي يمكن أن يولده الفرد المتوسط المصري في يوم.. لا نتحدث هنا عن الكفاءات أو القدرات لكن عن متوسط عامل.. يجب النظر إلى أن هذا الشخص يمكن أن يُولِّد كام جنيه كإنتاجية.. يعني ممكن ينتج سلعة أو منتج تُقدر بكام في اليوم".

واستكمل: "أنا ممكن أحدِّد بكرة حد أدنى للأجر بـ25 ألف جنيه لكن السؤال هل الشخص اللي بيتعين للمرة الأولى هل هينتج في الشهر 25 ألف جنيه علشان يتعين"، لافتًا إلى أن القطاع الخاص لن يكون قادرًا في هذه الحالة على تعيين عمالة لديه.

وضرب مثالًا بما حدث في بريطانيا حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور في السنوات الخمس الماضية، لكن تبين أن الحد الأدنى يفوق إنتاجية متوسط العامل هناك، فأقدمت الشركات على تحرير عقود ذات تعاقد صفري، بمعنى وجود عدد من متغير من الساعات يُطلب من العامل تقديمها وبالتالي لا يعد عقد عمل.

ولفت إلى أن الحكومة تدخلت لمنع تحرير هذه العقود وبدأت في اتخاذ إجراءات من التهرب من تطبيق الحد الأدنى.



