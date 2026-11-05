متحدث التضامن يستعرض ضوابط وشروط التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة فتحت باب التقديم لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 2027، اعتبارًا من اليوم وحتى 19 نوفمبر الجاري، وذلك بعد اعتماد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضوابط ومواعيد التقديم.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، الأربعاء، أن التقديم متاح لأعضاء الجمعيات الأهلية وممثلي الجهة الإدارية بالمحافظات، وفقًا لمجموعة من الشروط، فالجمعية التي يتقدم المرشح من خلالها يجب أن تكون مقيدة وفقًا لأحكام القانون رقم 149، ومر على قيدها عام على الأقل، وألا يكون قد ثبت بحقها أو بحق مجلس إدارتها مخالفات أُحيلت إلى جهات التحقيق.

وأوضح أن من أبرز شروط المتقدم أن يكون عضوًا عاملًا أو عضو مجلس إدارة بإحدى الجمعيات الأهلية، ومر على عضويته عام على الأقل، وأن تكون الجمعية من بين الجمعيات التي رشحت أعضاءها لحج الجمعيات الأهلية هذا العام، مشيرًا إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأشار إلى أن شروط السن تتضمن ألا يقل عمر المشرف الجديد عن 30 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، بينما يُسمح لمن سبق له الإشراف على رحلات حج الجمعيات الأهلية بالتقدم حتى سن 60 عامًا، مع الالتزام بألا يقل عمره عن 30 عامًا.

ولفت إلى أنه سيتم إخضاع جميع المتقدمين لاختبارات إدارية وتحريرية ودينية عبر الحاسب الآلي، من المقرر تحديدها خلال نهاية نوفمبر الجاري، على أن تظهر نتيجة الاختبارات للمتقدم مباشرة، تليها مرحلة أخرى تشمل اختبارات ومقابلات شخصية، ثم توقيع الكشف الطبي للتأكد من السلامة واللياقة الصحية.

وأوضح أن مراحل الاختيار تتضمن أيضًا دورة تدريبية تُعقد مع نهاية العام الجاري، ويُشترط اجتيازها للحصول على الشهادة اللازمة للإشراف على رحلات حج الجمعيات الأهلية.