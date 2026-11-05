كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة إطلاق لنظام صاروخي جديد للدفاع الجوي

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس أنها أجرت في اليوم السابق تجربة إطلاق لنظام صاروخي للدفاع الجوي من تصميم جديد، للتأكد من قدراته التقنية، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن إدارة الصواريخ أجرت التجربة تحت إشراف كيم جونج-سيك، عضو اللجنة العسكرية المركزية.

وقالت الوكالة: "أثبت الاختبار المواصفات الفنية وموثوقية المواد الجديدة والوضع التوجيهي المتعدد الذكي للمقذوف، وقدرة نظام الصواريخ الدفاعية الجوية على تحديد الهدف وتعقبه، بالإضافة إلى جهاز معالجة معلومات الرصد التابع له".

وبالإضافة إلى ذلك، أجرت وحدة هجومية فرعية تابعة لوحدة صواريخ كروز الاستراتيجية بعيدة المدى في المنطقة الشرقية تدريبات هجومية في اليوم نفسه، باستخدام صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى ضد هدف افتراضي يمثل مطارا، وفقا للتقرير.

وكشفت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ متعددة باتجاه البحر الشرقي من منطقة سوندوك في إقليم جنوب هامجيونج في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ويُعتقد أن الصواريخ قطعت مسافة أقل من 300 كيلومتر، وتركت السلطات الباب مفتوحا لاحتمال أن يكون من بينها صاروخ باليستي قصير المدى.

وجاء إطلاق الصواريخ يوم الأربعاء في الوقت الذي أصدرت فيه كيم يو-جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، بيانات متتالية هذا الأسبوع ترفض فيها التحقيق الأمريكي الذي ألقى باللوم على كوريا الشمالية في سرقة أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من العملات المشفرة من "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.