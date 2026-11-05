كامل الوزير: تنفيذ طريق من شرق العوينات إلى ليبيا لربط ميناء برنيس بوسط إفريقيا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مصر تنفذ حاليًا طريقًا بريًا بطول 370 كيلو مترًا من شرق العوينات في اتجاه الكفرة بليبيا، ضمن خطة إنشاء ممر لوجيستي يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بدول وسط إفريقيا وصولًا إلى المحيط الأطلنطي.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن ليبيا تتولى تنفيذ نحو 300 كيلومتر أخرى داخل أراضيها، لاستكمال الطريق عبر أم جرس والجنينة في تشاد، ومنها إلى شبكة الطرق المؤدية إلى الكاميرون والمحيط الأطلنطي.

وأوضح أن الممر اللوجيستي يبدأ من ميناء برنيس مرورًا بأسوان وتوشكى وشرق العوينات، وصولًا إلى تشاد، ثم يمتد إلى الدول الإفريقية الحبيسة بوسط القارة، مشيرًا إلى أن ميناء الكاميرون يستقبل بضائع العديد من هذه الدول، ما يجعل الربط به مهمًا لتوفير منافذ بحرية لها.

وتابع أن إنشاء الطرق البرية لربط مصر بالدول الإفريقية أسهل نسبيًا من مد خطوط السكك الحديدية، التي تتطلب دراسات فنية وجيولوجية متعمقة، نظرًا لاختلاف طبيعة الأراضي، فضلًا عن ضرورة امتلاك الدول المجاورة شبكات سكك حديدية لإتمام الربط.

وأشار إلى أن ليبيا لا تمتلك شبكة سكك حديدية، فيما تعتمد السودان على شبكة قديمة يصعب ربطها بسهولة بالشبكة المصرية، موضحًا أن مصر تعمل على مد خطوطها إلى أبو حمد ووادي حلفا بالسودان، وإنشاء محطة تبادلية لنقل البضائع بين القطارات المصرية والسودانية باستخدام الأوناش.

وأكد أهمية تطوير ممرات الربط البري والبحري والنهري مع الدول الإفريقية، بما يسهم في تسهيل تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق القارة، واستيراد المواد الخام منها.