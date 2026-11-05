الصومال وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في القرن الإفريقي

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بحث وزير الدفاع في الصومال أحمد معلم فقي، مع قائد القيادة الاستراتيجية المشتركة الدولية التابعة لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الفريق صباح الدين كيلينش، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات الدفاعية والأمنية، وتطوير التعاون العسكري.

وذكرت وزارة الدفاع الصومالية أن الجانبين نقاشا في مقديشيو، مستجدات الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، والتدخلات الخارجية الداعمة للجماعات الإرهابية.

وأشاد أحمد معلم فقي بالدعم الذي تقدمه تركيا للصومال في جهودها الرامية إلى مكافحة الجماعات الإرهابية، مثمناً دعمها المتواصل للبلاد في هذا المجال.