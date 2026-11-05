البحرين واليونان تبحثان تعزيز التنسيق بمجلس الأمن لحماية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتطوير التنسيق المشترك بين البلدين خلال عضويتهما في مجلس الأمن الدولي، لا سيما بشأن حماية حرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتصال تناول علاقات التعاون التاريخية المتميزة بين البلدين، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل توسيع آفاق التعاون الثنائي والارتقاء به بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضافت أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجلس الأمن لتجنب تداعيات أي تهديد لحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة والغذاء.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.