خريج برنامج المساعد البرلماني بتنسيقية شباب الأحزاب: تدربنا 150 ساعة واجتزنا 3 اختبارات

قال محمد راضي، أحد خريجي الدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرنامج تضمن 150 ساعة تدريبية تناولت مختلف جوانب العمل السياسي والبرلماني، بدءًا من مراجعة الموازنة والسياسات العامة، وصولًا إلى الأدوات الرقابية والتعديلات التشريعية والدبلوماسية البرلمانية.

وأضاف "راضي" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن البرنامج استمر لمدة 3 أشهر كاملين، وشهد تكليف المتدربين بمهام عملية استغرقت نحو ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا، مشيرًا إلى أنه جرى توجيهه للعمل داخل المكتب الفني، بعد اجتياز البرنامج التأهيلي 3 اختبارات ومقابلة شخصية للالتحاق بالبرنامج الأساسي.

وتابع أنه انضم إلى التنسيقية عام 2018، انطلاقًا من إيمانه بأهمية دورها في الحياة السياسية المصرية، ورغبته في أن يكون جزءًا من العمل الذي يقدمه زملاؤه، بدلًا من الاكتفاء بمتابعة تجربتهم.

واستكمل أن فلسفة العمل السياسي داخل التنسيقية تقوم على أن النائب موجود لخدمة المواطنين، وأن مساعدة النائب على أداء مهامه بصورة أفضل تُعد جزءًا من تحقيق هذه الرسالة، وأن المصلحة العامة هي مجموع المصالح الفردية، والوصول إلى حل لمشكلة أي مواطن يمثل خدمة للوطن.

وأشار إلى أن البرنامج يفتح أمام خريجيه آفاقًا أوسع للمشاركة في العمل السياسي، بما في ذلك إمكانية الترشح مستقبلًا لعضوية البرلمان، معتبرًا أن خوض التجربة النيابية يظل طموحًا لمن يرغب في العمل بالشأن العام.

وأسدلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الستار على احتفاليتها لعام 2026، التي أُقيمت على مسرح الجمهورية، السبت الماضي، وشهدت تخريج المشاركين في البرنامج التأهيلي للأعضاء الجدد، والدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء التنسيقية.