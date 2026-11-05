عمدة نيويورك: حان وقت التصدي لتمويل الانتهاكات في فلسطين وإيران

• في تصريحات أدلى بها زهران ممداني لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية تعليقا على نتائج انتخابات التجديد النصفي التي فاز فيها الديمقراطيون..

قال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إن قضيتي فلسطين وإيران ينبغي أن تحظيا بالأولوية في نقاشات الحزب الديمقراطي، عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ممداني لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، مساء الأربعاء، تعليقا على نتائج انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة الثلاثاء.

وقال ممداني: "من الأولويات أن نتحدث عن حقيقة أننا نواصل تمويل انتهاكات القانون الدولي في مناطق عديدة من العالم، ولا سيما فيما يتعلق بفلسطين، وحتى إيران".

وأردف قائلا: "هذا أمر ينبغي التصدي له، وأنا متحمس لأن لدينا الآن فرصة للقيام بذلك".

وسبق أن انتقد ممداني الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لإسرائيل، كما عارض الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واصفاً إياها بأنها تصعيد كارثي، وحذر من تداعيات الحروب الخارجية على الأوضاع الاقتصادية للأمريكيين.

وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية، تفوق الحزب الديمقراطي على الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وانتزع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.