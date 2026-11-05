نشرت وزارة الأوقاف منشورا جديدا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، بعنوان: "كل يوم بنقضي وقت أمام الموبايل والشاشات.. لكن يا ترى بنخرج من الوقت ده بإيه؟".

وبدأت الوزارة منشورها: "التكنولوجيا بقت جزء من حياتنا، وبنستخدمها في التعلم والتواصل والترفيه، وده شيء طبيعي. لكن المهم إننا نعرف نستفيد منها، وما نخليش استخدامها ياخد من وقتنا أكتر ما يضيف لحياتنا".

وأضافت الوزارة خلال منشورها: "خلينا ناخد الألعاب الإلكترونية مثال؛ مش كل الألعاب ضارة، فيه منها اللي بينمّي التفكير والذكاء، لكن فيه ألعاب ممكن تستهلك ساعات طويلة من غير فايدة، أو تشجع على سلوكيات غير مناسبة. علشان كده، مهم نختار الألعاب بعناية، ونحدد وقت مناسب لاستخدامها، وننتبه للمشتريات اللي بتظهر داخلها".

وأوضحت: "كمان لازم نحافظ على خصوصيتنا، وما نشاركش معلوماتنا أو صورنا الشخصية مع أشخاص ما نعرفهمش، ونتعامل بحذر مع الروابط والرسايل المجهولة".

وأكدت: "لكن الأجمل إننا ما نخليش استخدامنا للتكنولوجيا مقتصر على المشاهدة واللعب؛ نقدر نتعلم من خلالها لغة جديدة، أو نتدرب على التصميم والبرمجة، أو نستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث والتعلم، ونحوّل أفكارنا إلى أعمال مفيدة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]".

وأشارت إلى أن: "في وسط انشغالنا بالشاشات، لازم نفتكر إن فيه حاجات تانية تستحق وقتنا واهتمامنا؛ صلاتنا، ودراستنا، وصحتنا، وأسرتنا، ووقتنا مع الناس اللي بنحبهم".

وأوضحت: "ولو إحنا آباء وأمهات، فواجب إننا نقرب من ولادنا، ونتعرف على اهتماماتهم، ونشاركهم اختيار المحتوى المفيد، ونتفق معاهم على وقت مناسب للاستخدام، بدل ما يكون المنع هو الحل الوحيد، وخلّي التكنولوجيا تساعدك تتعلم وتتقدم وتكتشف قدراتك، وخلي دايمًا عندك وقت لكل حاجة مهمة في حياتك؛ لأن أجمل استخدام للتكنولوجيا هو اللي يضيف لحياتك، مش اللي ياخدك منها".