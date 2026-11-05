أكسيوس: موقف إيران تجاه نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية قد تدفع ترامب لاستئناف الحرب

قال موقع "أكسيوس" إن موقف إيران تجاه نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية قد يدفع الرئيس دونالد ترامب إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.



ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن "المبتهجين" في طهران بنتائج الانتخابات قد يرفعون احتمال قرار ترامب العودة إلى الحرب.



ويأتي ذلك بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال فيها "إن الهجوم على الجمهورية الإسلامية لا يحقق نصراً بل يؤدي إلى فشل".

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في جهود الوساطة ومستشارين لترامب وخبراء في شؤون الشرق الأوسط، إن "شماتة إيران" قد تزيد من احتمالية أن يقرر الرئيس الأمريكي استئناف الحرب.

وأجريت الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، إذ انتخب الأمريكيون جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، و35 عضوا في مجلس الشيوخ.

ووفقا لتوقعات شبكة "سي إن إن"، من المرجح أن يحصل الديمقراطيون على أغلبية في مجلس النواب. وتشير توقعات وكالة "بلومبرغ" إلى أن الحزب قد يسيطر أيضا على مجلس الشيوخ، بضمان ما لا يقل عن 51 مقعدا.