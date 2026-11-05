• فوز المرشح الديمقراطي المسلم عبدالرحمن السيد، في انتخابات الكونجرس بولاية ميشيجان الأمريكية لقي ترحيبا من مواطنين ينتمون إلى شرائح مختلفة

**مواطنون بمدينة ديترويت تحدثوا للأناضول عن آرائهم بشأن نتائج الانتخابات النصفية وفوز السيد

- الناخبة ناميها: رؤية عضو مسلم في مجلس الشيوخ أمر مميز للغاية بالنسبة إليّ كأمريكية مسلمة

- الناخب (ر.ك): رؤية أشخاص من ذوي البشرة السوداء والداكنة، ينتمون إلى الأقليات، في المجال السياسي تبعث على السعادة، ونشعر بأننا مرئيون ومسموعون

- رجل الأعمال الأمريكي من أصول تركية ولبنانية عماد محمد: مجتمعات الشرق الأوسط في الولاية توجهت إلى صناديق الاقتراع وأحدثت التغيير

- من جهته، مدير الاتصالات في الحزب الجمهوري بميشيغان تيد غودمان: الشعب الأمريكي قال كلمته في الانتخابات ونقبل النتائج، لكنه سيندم عليها في وقت قريب

لقي فوز المرشح الديمقراطي المسلم عبد الرحمن السيد، من أصول مصرية، في انتخابات الكونغرس بولاية ميشيغان الأمريكية ترحيبا من مواطنين ينتمون إلى شرائح مختلفة في الولاية.

وأعرب مواطنون، في تصريحات للأناضول بمدينة ديترويت، عن آرائهم بشأن نتائج الانتخابات النصفية وفوز السيد، الذي أصبح أول مسلم يُنتخب عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت الناخبة الأمريكية المسلمة ناميها: "أعتقد أن هذا انتصار مذهل حقا، وبصراحة، فإن رؤية عضو مسلم في مجلس الشيوخ أمر مميز للغاية بالنسبة إليّ كأمريكية مسلمة".

وشددت على أهمية توافق المرشحين المنتخبين لتولي المناصب العامة مع القيم التي تؤمن بها غالبية الأمريكيين.

وأوضحت أن المرشح ليس بالضرورة أن يكون مسلما حتى يتبنى قيم العدالة ومناهضة الحرب، مضيفة: "يكفي أن يكون إنسانا صالحا وصادقا، وأن يؤمن حقا بما يريد تحقيقه من أجل مجتمعه".

من جانبه، أعرب شخص عرّف عن نفسه بالأحرف الأولى من اسمه (ر.ك) عن سعادته بفوز السيد، قائلا: "إنه أمر رائع، وجميل للغاية. وجميل أن نرى كيف تتطور أمتنا كشعب، وكيف أصبح الناس أكثر انفتاحا".

وأشار إلى أن رؤية أشخاص من ذوي البشرة السوداء والداكنة، ينتمون إلى الأقليات، في المجال السياسي تبعث على السعادة.

وأضاف: "هذا يجعلني أشعر، أنا وأطفالي، بأننا مرئيون ومسموعون، وأن هناك شخصا يتخذ القرارات بما يتوافق مع القرارات التي نتخذها نحن".

بدوره، قال رجل الأعمال الأمريكي من أصول تركية ولبنانية عماد محمد، الذي يمتلك متجرا يحمل اسم "غالاطا" في مدينة ديربورن: "يبدو هذا بمثابة انتصار كبير، لا سيما في هذه الأيام. تخيلوا حجم الأموال التي أُنفقت ضد السيد لمنعه من الفوز بهذه الانتخابات".

وأشار محمد إلى أن مجتمعات الشرق الأوسط في الولاية توجهت إلى صناديق الاقتراع وأحدثت التغيير.

وأكد ضرورة تركيز السياسيين على المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد بحاجة إلى ذلك.

من جهته، قال تيد غودمان، مدير الاتصالات في الحزب الجمهوري بولاية ميشيغان، إن الشعب الأمريكي قال كلمته في الانتخابات، وإنهم يقبلون النتائج، زاعما في الوقت ذاته أن الشعب "سيندم" عليها في وقت قريب.

وأضاف غودمان قائلا: "أمريكا على وشك أن تختبر معنى منح سلطة حقيقية للاشتراكيين الحقيقيين".

وادعى أن الديمقراطيين سيقضون وقتهم في مهاجمة الرئيس دونالد ترامب، بدلاً من العمل من أجل الشعب الأمريكي.

يذكر أن الديمقراطي عبد الرحمن السيد فاز بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، متغلبا على منافسه الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ.

وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية، تفوق الحزب الديمقراطي على الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وانتزع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.