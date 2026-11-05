أمريكا تفرض عقوبات على شخصين وشركة بدعوى تزويد إيران بدفاعات جوية

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شخصين وشركة، بدعوى المساعدة في توفير أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف (مانبادز) لإيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، مساء الأربعاء، إن العقوبات تهدف إلى تضييق القنوات التي تستخدمها طهران لإعادة بناء ترسانتها العسكرية.

وأوضح البيان أن العقوبات شملت محمد علي توليبوف، الرئيس التنفيذي لشركة «أرموري ألاينس» ومقرها بيلاروسيا، وشركة «فانغارد تاكتيكال سبلاي ليمتد» ومقرها نيجيريا، إضافة إلى أليشر دومولودجانوف المقيم في روسيا.

واتهمت الوزارة الشبكة المذكورة بمحاولة تزويد إيران بأنظمة دفاع جوي محمولة صينية الصنع.

وفي 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مواقع أمريكية في المنطقة.

وفي يونيو الماضي، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم بشأن وقف الأعمال العسكرية، قبل تعثر تنفيذها وتجدد الهجمات.

وتتمحور الخلافات الحالية بين الجانبين حول شروط إنهاء الحرب والملاحة في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرًا استراتيجيًا لإمدادات الطاقة العالمية.