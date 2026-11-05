شيرين رضا تتساءل عن غياب الإنسانية وسط تصاعد العنف: إيه اللي حصل للإنسان؟

أعربت الفنانة شيرين رضا عن استيائها من تصاعد مظاهر الكراهية والعنف في العالم، وما تشهده المجتمعات من اعتداءات متزايدة ضد المرأة والأطفال، متسائلة عن الأسباب التي أدت إلى تراجع مشاعر الرحمة والتفاهم بين البشر.

وكتبت شيرين رضا عبر حسابها على منصة «إكس»: «إيه كل الكره والعنف اللي بيحصل في الدنيا ده؟؟ الكل بيموت الكل، أو عاوز يموتهم أو موتهم خلاص. العنف ضد المرأة والأطفال وصل لمستويات جديدة علينا. مفيش رحمة مفيش صبر مفيش تفاهم، كل الناس عصبية وعنيفة، ونزعة الانتقام في أقوى أدوارها».

واختتمت الفنانة منشورها بمجموعة من التساؤلات حول ما وصل إليه الإنسان، قائلة: «إيه اللي حصل للإنسان؟ فين الإنسانية؟».

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين رضا تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم «فيتو»، الذي تشاركها بطولته الفنانة نسرين أمين، ومن إخراج معتز حسام، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.