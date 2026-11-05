استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

استقرت أسعار السمك البلطي لتتراوح بين 73 و 77 جنيها.

وثبت سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.

وارتفعت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 80 إلى 150 جنيهًا.

وثبت سعر البوري ليتراوح بين 150 إلى 200 جنيه.

واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكابوريا بين 50 و 230 جنيها.

واستقر سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.

وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.