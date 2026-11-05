فوكس نيوز: فانس يسعى لتوحيد الجمهوريين واستقطاب الساخطين على ترامب

• فوكس نيوز عن "مصادر مطلعة":

- فانس طرح 4 أهداف لإعادة توحيد الناخبين الجمهوريين، تتمثل في "إنهاء الحرب مع إيران، والتركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، ووضع الولايات المتحدة في المقام الأول، وتغيير العلاقات مع إسرائيل"

- مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته قال إن النقاط الأربع التي طرحها فانس تمثل دعوة إلى تشكيل تحالف يستهدف تيار "اليمين الجديد" استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يسعى إلى توحيد الجمهوريين وبناء تحالف جديد مع ناخبين ابتعدوا عن الرئيس دونالد ترامب، عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأفادت قناة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مواقف ترامب وفانس باتت محل اهتمام، عقب فقدان الجمهوريين أغلبيتهم في كل من مجلسي النواب والشيوخ خلال الانتخابات النصفية.

وأشارت المصادر إلى أن فانس ألمح، في تصريحات عقب الانتخابات، إلى خلافاته مع ترامب، لا سيما بشأن إيران وإسرائيل، موضحة أن اجتماعا عُقد في البيت الأبيض صباح يوم الانتخابات لبحث توحيد الرسالة التي ستصدر عن إدارة ترامب.

ونقلت القناة عن مصدر في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته، أن فانس طرح، في أعقاب الانتخابات، 4 أهداف لإعادة توحيد الناخبين الجمهوريين، تتمثل في "إنهاء الحرب مع إيران، والتركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، ووضع الولايات المتحدة في المقام الأول، وتغيير العلاقات مع إسرائيل".

وقال المسؤول إن النقاط الأربع التي طرحها فانس تمثل دعوة إلى تشكيل تحالف يستهدف تيار "اليمين الجديد" استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

وبحسب فوكس نيوز، يُعرّف "اليمين الجديد" عموما بأنه ائتلاف من الجمهوريين الذين يتبنون توجهات تتماشى مع حركة "أمريكا أولا" التي أطلقها ترامب.

وتشمل المبادئ الأساسية لهذا التيار الابتعاد عن الصراعات الخارجية، وجعل الولايات المتحدة مكانا ملائما للأمريكيين لتكوين الأسر، وإغلاق الحدود.

وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية، تفوق الحزب الديمقراطي على نظيره الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وانتزع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.