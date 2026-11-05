أوكرانيا: نحو مليون و599 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و599 ألفا و390 فردا، من بينهم 2380 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12454 دبابة، و25643 مركبة قتالية مدرعة، و51902 نظام مدفعية، و2254 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1738 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 452 طائرة حربية، و356 مروحية، و596221 طائرة مسيرة، و5192 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و170256 من المركبات وخزانات الوقود، و4873 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.