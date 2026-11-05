فرانكفورت أكثر المدن الألمانية الكبرى ديناميكية من الناحية الاقتصادية

أظهر تحليل جديد أن مدينة فرانكفورت المطلة على نهر الراين تتصدر المدن الألمانية الكبرى من حيث الديناميكية الاقتصادية.

وجاء ذلك وفقا لتصنيف المدن الذي أعدته شركة "آي دبليو كونسلت"، التابعة لمعهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو"، بتكليف من مجلة "فيرتشافتس فوخه" وبوابة "إيمو سكوت 24" الإلكترونية.

واحتلت فرانكفورت المركز الأول للمرة الأولى بين 71 مدينة كبرى شملها التصنيف، لتحل محل مدينة ماينتس، الفائزة بالتصنيف في العام الماضي، والتي تضم شركة "بيونتيك" المنتجة للقاحات. ويصدر التصنيف بهذا الشكل منذ عام 2013. ويقيس تصنيف الديناميكية الذي تعده "آي دبليو كونسلت" مدى التطور الذي حققته المدن خلال خمس سنوات، فيما تراجعت ماينتس إلى المركز العاشر.

وأشارت الدراسة إلى أن فرانكفورت سجلت ديناميكية قوية بشكل خاص في مجالي الاقتصاد وسوق العمل، إذ احتلت المدينة المالية المركز الأول اقتصاديا والمركز الثالث في سوق العمل. ولم تشهد أي مدينة أخرى نموا في الإيرادات الضريبية البلدية خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025 بمعدل يفوق ما سجلته فرانكفورت.

ولا تستفيد المدينة من قطاع الخدمات المالية فحسب، بل أيضا من الاقتصاد الرقمي والصناعات الكيماوية، فضلا عن مطارها الدولي.

وقالت جيسا كروكفورد، المديرة التنفيذية لشركة "إيمو سكوت 24": "تجمع فرانكفورت بين القوة الاقتصادية والديناميكية التنموية الاستثنائية".