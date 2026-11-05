ملك الأردن إلى كازاخستان لبحث الأمن في مجال الذكاء الاصطناعي

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• يعقد مباحثات مع الرئيس توكاييف ويرأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بمشاركة قادة دول ومسؤولين دوليين

غادر ملك الأردن عبد الله الثاني، الخميس، إلى كازاخستان ليرأس مع رئيسها قاسم جومارت توكاييف جولة من مبادرة "اجتماعات العقبة" حول الأمن في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال الديوان الملكي في بيان، إن الملك عبد الله غادر البلاد في زيارة رسمية إلى كازاخستان.

وأضاف أنه سيجري مباحثات مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في العاصمة أستانا.

كما سيترأس معه جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" حول الأمن في مجال الذكاء الاصطناعي، بمشاركة قادة دول ومسؤولين دوليين، وفق البيان.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن الزيارة وجدول أعمال الملك عبد الله خلالها.

والأربعاء، أعلن متحدث رئاسة كازاخستان أيبك سماديار أن زيارة الملك تستمر الخميس والجمعة، وأن أستانا تستضيف اجتماعات المبادرة في اليوم الأخير.

وأوضح أن المباحثات الثنائية ستركز على توسيع التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب العلاقات الثقافية والتواصل بين الشعبين، وفق وكالة الأنباء الكازاخستانية "كازينفورم".

وفي العام 2015، أطلق الملك عبد الله مبادرة "اجتماعات العقبة" لتعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتتناول جولاتها التحديات الأمنية المستجدة وتوسيع التنسيق بين الأطراف المعنية.

وعُقدت جولات المبادرة في الأردن ودول عدة، بينها بريطانيا وإسبانيا وألبانيا وإندونيسيا وإيطاليا والبرازيل وبلغاريا والولايات المتحدة.

وفي أكتوبر الماضي، رحب الملك عبد الله، خلال زيارته أستراليا، باهتمامها بتنظيم اجتماع ضمن المبادرة بالعام 2027، يركز على مكافحة التطرف عبر الإنترنت وإساءة استخدام التقنيات الناشئة.