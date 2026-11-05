توجيه اتهامات بتلقي الرشاوى لعضو سابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الخميس، أنه تم توجيه اتهامات رسمية بتلقي الرشاوى إلى عضو سابق في إحدى أعلى هيئات صنع القرار في البلاد، وذلك بعد أسبوع من تأكيد قادة الحزب الشيوعي قرار فصله من الحزب.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الادعاء العام في مدينة ييتشانج، بمقاطعة هوبي وسط الصين، اتهم ما شينجروي باستغلال المناصب القيادية التي شغلها لتلقي رشاوى "ضخمة للغاية"، وتقديم مزايا ومنافع للآخرين.

وكان ما قد عين عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي في عام 2022، فيما أعلن عن سقوطه السياسي في أبريل/نيسان الماضي.

ويعد ما أحدث مسؤول رفيع المستوى تطيح به حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينج منذ فترة طويلة.

ويرى محللون أن هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ الولاء لشي جين بينج، إلى جانب التصدي للفساد.

وشغل ما منصب أمين الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانج حتى عام 2025، وقبل ذلك تولى منصب حاكم مقاطعة قوانجدونج، التي تعد مركزا صناعيا رئيسيا في جنوب الصين، وتجاور هونج كونج.