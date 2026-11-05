عمدة نيويورك: انتصارات الديمقراطيين تعكس مطالب الطبقة العاملة

قال عمدة نيويورك زهران ممداني إن الانتصارات التي حققها الديمقراطيون تظهر أن برامجهم الانتخابية "تخاطب الأزمات التي يواجهها الأمريكيون من الطبقة العاملة".





وفي مقابلة مع شبكة CNN، اعتبر ممداني أن "ما شهدناه الليلة الماضية يعكس حقيقة أن الأمريكيين من الطبقة العاملة سئموا من سماع سياسيين اشترت ذممهم أكثر الفئات ثراء في البلاد وهم يخبرونهم بأن احتياجاتهم غير واقعية". وتابع أن هذه الانتصارات تمنح تفويضا "للعمل على خفض التكاليف، وتحقيق تغيير ملموس يشعر به الأمريكيون من الطبقة العاملة في جيوبهم، والوفاء بالثقة التي وضعها هؤلاء المواطنون في الحزب الديمقراطي".

وفي إشارة إلى العلاقة "الودية" التي تربطه بالرئيس دونالد ترامب، سئل في المقابلة عما إذا كان ينبغي على حكيم جيفريز، المرشح المحتمل لرئاسة مجلس النواب، السعي لبناء علاقة طيبة مع ترامب أم اتخاذ نهج أكثر حدة.

ورغم تأكيد ممداني ثقته في قدرة جيفريز على إيجاد أسلوب التواصل "الأكثر فاعلية"، أوضح أن علاقته الشخصية مع ترامب تقوم على "الانفتاح التام والصدق الصريح بشأن وجود خلافات جوهرية وكبيرة في السياسات بيننا".

وتابع: "لقد ركزنا في لقاءاتنا وحواراتنا على إيجاد نقاط التقاء مشتركة. وأعتقد أن هذا يعكس، في جوانب كثيرة، جوهر مسؤوليتنا كسياسيين؛ وهي العمل مع الجميع، طالما كان الهدف النهائي هو تحقيق مصلحة الناس الذين نمثلهم".