قطر تقيم صلاة الاستسقاء بمشاركة الأمير تميم

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• الأمير تميم بن حمد أقام الصلاة مع جموع المصلين في مصلى لوسيل

أقيمت في أنحاء قطر، الخميس، صلاة الاستسقاء طلبا لنزول المطر، بدعوة من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

وكان أمير قطر دعا الأربعاء، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في أنحاء البلاد كافة صباح الخميس، تضرعا إلى الله وطلبا لنزول الغيث، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأقام الأمير الصلاة مع جموع المصلين في مصلى لوسيل، بمشاركة عدد من أفراد الأسرة الحاكمة والوزراء وأعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين، بحسب الديوان الأميري.

وفي خطبة ألقاها عقب الصلاة، دعا الشيخ يحيى بطي النعيمي المصلين إلى التضرع إلى الله، مؤكدا أن صلاة الاستسقاء تجسد افتقار الإنسان إلى خالقه وحاجته إلى رحمته.

وأوضح أن تأخر نزول المطر "يمثل تذكيرا للناس بضعفهم وحاجتهم الدائمة إلى رحمة الله، ودعوة إلى محاسبة النفس وترك المعاصي".

كما حث على ملازمة الاستغفار والتوبة والإكثار من الصدقات وأعمال البر، مشددا على أهمية شكر نعمة الماء والمحافظة عليها وعدم الإسراف فيها.

وصلاة الاستسقاء سنة نبوية يؤديها المسلمون طلبا لنزول المطر عند تأخره أو انحباسه.



