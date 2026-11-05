الجمهوري تيد كروز يقارن نتيجة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بفضيحة ووترجيت: تكساس أصبحت زرقاء

وصف السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، الأربعاء، اكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بأنه "هزيمة ساحقة" للجمهوريين، داعياً الحزب إلى الوفاء بوعوده الاقتصادية في الدورة الانتخابية المقبلة.

وقال كروز إن "الأمر لم يكن مجرد انتخابات تجديد نصفي سيئة مثل ما حدث في عام 2006، بل كان رفضاً بمستوى فضيحة ووترجيت"، واصفاً التحول نحو الديمقراطيين في أنحاء البلاد بأنه "تسونامي أزرق"، وتابع: "تكساس زرقاء، عبارة صعبة على النطق"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأضاف كروز، الذي لن يخوض انتخابات إعادة انتخابه قبل عام 2030، أنه "من المفهوم أن الناس كانوا غاضبين، لأن الجمهوريين لم يفعلوا ما يكفي لمعالجة معاناتهم الحقيقية".

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية أدت إلى زيادة التكاليف، وأن الحرب في إيران استمرت "أطول مما ينبغي"، مضيفاً: "أسعار الغذاء مرتفعة للغاية، والبنزين مرتفع للغاية، والديزل مرتفع للغاية، والتأمين مرتفع للغاية، وتكاليف الحياة مرتفعة للغاية".

وقال: "يبدو أن كثيراً من السياسيين الجمهوريين لم يفهموا الأمر، أو أنهم لم يكترثوا به".

وأضاف كروز أنه اتصل بالسيناتور الديمقراطي المنتخب عن تكساس جيمس تالاريكو، لتهنئته بفوزه.

وقال: "سأعمل مع الديمقراطيين عندما يكونون مستعدين للتصرف بعقلانية. كان حديثاً ودياً، وأخبرته أنني أتطلع إلى العمل معه من أجل تحقيق ما فيه مصلحة تكساس".

لكنه أضاف: "ستعود تكساس إلى المعسكر الجمهوري".