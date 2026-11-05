سياسي إيطالي يتعهد بالاعتراف بفلسطين ومنع تسليح الاحتلال حال وصوله إلى الحكم

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، زعيم حركة خمس نجوم المعارضة جوزيبي كونتي، بالاعتراف بدولة فلسطين وقطع اتفاقية التعاون العسكري مع الاحتلال، في حال وصول حزبه إلى السلطة، معلنا توجهه نحو تغيير السياسة الإيطالية تجاه القضية الفلسطينية.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، قال كونتي، خلال كلمة أمام مجلس النواب الإيطالي، الثلاثاء، إن حزبه سيعترف بدولة فلسطين فور توليه الحكم، وسيعمل على إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع الاحتلال، مؤكدا التزامه بالعمل على استعادة احترام القانون الدولي.

وجاءت تصريحاته خلال طرح الحركة مشروع قانون يحظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما رفض مجلس النواب طلب منح المشروع صفة الاستعجال، بأغلبية 149 صوتا مقابل 109 أصوات مؤيدة.

وتعكس مواقف كونتي، توجها متصاعدا لدى قطاعات من المعارضة السياسية الإيطالية نحو تبني إجراءات أكثر صرامة تجاه الاحتلال، في ظل اتساع الحراك الشعبي والاجتماعي المساند لفلسطين، وتصاعد الانتقادات لاستمرار العلاقات السياسية والعسكرية معه رغم حرب الإبادة على قطاع غزة وما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى ودمار واسع وتهجير جماعي.

وشهدت إيطاليا خلال عام 2025 موجة احتجاجات واسعة تضامنا مع غزة، كانت من بين أبرز التحركات الشعبية المؤيدة لفلسطين في أوروبا، وشارك فيها أشخاص من خلفيات سياسية واجتماعية مختلفة، وفق تحليل نشره المعهد الإيطالي للشون الدولية، أشار إلى أن هذه التحركات لم تقتصر على التضامن مع الفلسطينيين، بل عكست أيضا غضبا من مواقف المؤسسات السياسية الإيطالية إزاء الحرب.

وامتد الضغط الشعبي إلى مطالب بوقف التعاون العسكري مع الاحتلال وفرض عقوبات عليه، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن قرار الحكومة الإيطالية تعليق مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الدفاعي مع الاحتلال في أبريل 2026 جاء بعد ضغوط متواصلة من المجتمع المدني الإيطالي المطالب بتغيير السياسة المتبعة.