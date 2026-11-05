الشرطة التشيكية: 4 طائرات متجهة إلى براج تتلقى تهديدات بوجود قنابل وتستعد للهبوط اضطراريا

قالت الشرطة التشيكية، اليوم الخميس، إن 4 طائرات تستعد للهبوط اضطراريا في مطار براج بعد أن واجهت إنذارات بوجود قنابل على متنها.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن التقييم لمصداقية التهديدات للطائرات الأربع التي ستهبط في براج يشير إلى أنها «منخفضة».

وأشارت في الوقت نفسه، إلى «تفعيل جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع التهديد، بأقل تأثير ممكن على المسافرين وعمليات المطار».

وأكدت أن جميع الطائرات ستخضع بعد الهبوط، لفحص الكشف عن المواد المتفجرة.

وفي وقت سابق، حوّلت السلطات الفرنسية، مسار طائرة ركاب من طراز إيرباص A320 كانت متجهة من العاصمة الإيرلندية دبلن إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك عقب إنذار بوجود قنبلة على متنها، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الطائرة وُجّهت نحو قاعدة إفرُو الجوية «Évreux» في شمال فرنسا، مضيفًا أن السلطات تتابع الوضع بصورة مباشرة وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الطائرة تابعة لشركة الطيران الإيرلندية «إير لينغوس»، وكانت تشغّل الرحلة EI402، التي كان من المقرر أن تصل إلى روما قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

ويأتي الحادث بعد موجة إنذارات بوجود قنابل استهدفت نحو عشر رحلات تجارية في أوروبا، الثلاثاء الماضي، وأدت إلى إغلاق مؤقت لمطار مودلين قرب العاصمة البولندية وارسو، فضلًا عن استنفار مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيطالي لمرافقة طائرات مدنية.

وشملت الإنذارات رحلات تابعة لشركات «رايان إير» و«ويز إير» و«الخطوط الجوية الإسكندنافية» وشركة الطيران البولندية «LOT».

وطالت أربع إنذارات على الأقل رحلات تابعة لشركة «رايان إير»، كانت تربط بين مانشستر ومورسيا، ولشبونة وروما، ودبلن وروما، ودبلن وصوفيا.

كما رافقت مقاتلتان إيطاليتان طائرة تابعة للشركة الإيرلندية كانت قادمة من دبلن إلى مطار فيوميتشينو في روما، حيث خضعت لإجراءات التفتيش الأمني.

ووصفَت الحكومة البريطانية تلك البلاغات بأنها «تهديدات كاذبة وخبيثة».