مندوب تل أبيب بالأمم المتحدة: قرار مهاجمة إيران أمريكي وليس إسرائيليا

قال مندوب تل أبيب بالأمم المتحدة داني دانون، إن قرار الحرب على إيران اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية وليس إسرائيل، معتبرا تحميل الأخيرة مسؤولية التداعيات الاقتصادية للحرب "أمرا غير مبرر".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة i24NEWS الإسرائيلية، مساء الأربعاء، تعليقا على تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ربط فيها خسارة الحزب الجمهوري بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس بالحرب على إيران، وسط مطالب بإعادة النظر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال دانون: "من المؤسف أن يربط كثيرون بين ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار النفط، والوضع هنا في إسرائيل".

وأضاف: "قرار مهاجمة إيران اتخذته الولايات المتحدة وليس نحن، لقد دعمنا المسعى الأمريكي، ونرى أنه كان قرارا صائبا".

وردا على سؤال بشأن احتمال توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق، قال دانون إن القرار يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "سنفعل دائما كل ما يلزم لحماية أنفسنا، وقد أثبتنا ذلك في الماضي، وسنواصل القيام به في المستقبل".

وادعى دانون أن إيران "لا تهدد إسرائيل فحسب، بل تهدد أيضا أهدافا أمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك السفارات والأفراد الأمريكيون".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي حربا على إيران، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، دون التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وسط استمرار التوترات والمخاوف من تجدد المواجهات.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قال الأربعاء، إن الحرب على إيران كانت السبب الرئيسي لخسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، وأسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ.

يُذكر أن تحقيقات صحفية أمريكية كشفت في مارس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث ترامب خلال اتصال هاتفي سبق الحرب، على استغلال فرصة استخباراتية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

ومؤخرا، كشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدرين أمريكي وإسرائيلي، أن نتنياهو ضغط على ترامب لاستئناف الهجمات العسكرية على إيران فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.

** تداعيات الانتخابات الأمريكية

وبشأن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، اعتبر دانون أن ما وصفها بأنها "أقلية صاخبة من السياسيين المناهضين لإسرائيل" باتت تهيمن بصورة متزايدة على النقاش السياسي في الولايات المتحدة.

وقال إن ذلك يحدث رغم استمرار الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحالف بين واشنطن وتل أبيب، وفق تعبيره.

وأقر بأن المرحلة المقبلة "ستكون أكثر صعوبة بالنسبة لنا"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل العمل مع حلفائها من مختلف الأطياف السياسية الأمريكية.

وانتقد دانون، على وجه الخصوص، السياسي المنتخب حديثا في ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، الذي خاض حملته الانتخابية معارضا للتمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل.

** مستقبل المساعدات العسكرية

وفي سياق متصل، تطرق دانون إلى إعلان ترامب إنهاء المساعدات الأمريكية السنوية لإسرائيل، مشيرا إلى احتمال تحول التعاون الدفاعي بين البلدين مستقبلا نحو الاستثمارات المشتركة.

واستشهد بمنظومات دفاعية مثل "القبة الحديدية"، معتبرا أن التكنولوجيا العسكرية المشتركة تعود بالفائدة على البلدين.

وقال: "سنضع أموالنا، وستستثمر الولايات المتحدة أموالها"، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الاستثمارات أو حجمها.

وأعرب دانون عن ثقته في أن واشنطن ستواصل استخدام سلطة النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لحماية إسرائيل، رغم ما وصفها بالتحديات المتزايدة داخل الكونجرس الأمريكي.

والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب أن بلاده ستوقف تقديم المساعدات المالية لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، بموجب اتفاق توصل إليه مع نتنياهو.