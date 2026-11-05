التشيك تنفي العثور على متفجرات على متن 4 طائرات هبطت في براغ

نفت الشرطة التشيكية، مساء الخميس، العثور على متفجرات على متن 4 طائرات هبطت في براغ، بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة التشيكية، إن 4 طائرات اضطرت للهبوط في مطار براغ بعد أن واجهت إنذارات بوجود قنابل على متنها.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن التقييم لمصداقية التهديدات للطائرات الأربع التي ستهبط في براغ يشير إلى أنها «منخفضة».

وأشارت في الوقت نفسه، إلى «تفعيل جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع التهديد، بأقل تأثير ممكن على المسافرين وعمليات المطار».

وأكدت أن جميع الطائرات خضعت بعد الهبوط، لفحص الكشف عن المواد المتفجرة.

وشهدت عدة مطارات أوروبية، الخميس، حالة استنفار أمني عقب تلقي بلاغات بوجود قنابل على متن 12 طائرة، ما أدى إلى تحويل مسارات عدد من الرحلات وهبوط بعضها اضطراريًا، فيما أكدت السلطات تفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة وفحص الطائرات المعنية.

وفي فنلندا، أعلنت شركة «فين إير» تعرض رحلتها رقم 1761، المتجهة من هلسنكي إلى روما، لتهديد بوجود قنبلة، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة الفنلندية «واي إل إي».

وأوضحت الشركة أن الطائرة هبطت بصورة طبيعية في العاصمة الإيطالية، ولم تسفر عمليات الفحص عن العثور على أي أجسام مشبوهة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس».

وفي بلغاريا، اضطرت ثلاث رحلات تابعة لشركة «رايان إير»، كانت متجهة إلى العاصمة صوفيا، إلى تغيير مساراتها عقب تلقي تهديدات بوجود قنابل على متنها.

وأفاد مسئولون في مطار صوفيا بأن رحلتين، إحداهما قادمة من كوبنهاغن الدنماركية والأخرى من العاصمة الإسبانية مدريد، هبطتا بسلام في مطار فاسيل ليفسكي الدولي.

من جانبه، قال كراسيمير بيشيف، رئيس مطار بلوفديف، إن الرحلة الثالثة، القادمة من مطار ستانستيد في لندن، جرى تحويل مسارها إلى مطار بلوفديف، حيث هبطت بسلام.

وفي فرنسا، جرى تحويل مسار رحلة جوية قادمة من أيرلندا ومتجهة إلى إيطاليا إلى قاعدة عسكرية جوية غربي البلاد، عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الفرنسي.

وفي رومانيا، أعلنت الاستخبارات الرومانية تلقي تهديد بوجود قنبلة على متن رحلة تابعة لشركة «ويز إير»، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية إلى العاصمة بوخارست.

أما في بولندا، فأعلنت الخطوط الجوية البولندية هبوط رحلة قادمة من وارسو إلى بروكسل بسلام، عقب تلقي تحذير أمني تبين لاحقًا أنه «غير صحيح».