الإحصاء: 117% زيادة في إجمالي القروض قصيرة الأجل الاستثمارية والمشروعات الزراعية عام 2025

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية بلغ 55.9 مليار جنية عام 2025، مقابل 56 مليار جنيه عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%، وفقا للنشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي.

ووفقا للنشرة، صعد القروض قصيرة الأجل لتبلغ 18.6 مليار جنية عام 2025. مقابل 8.6 مليار جنيه عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 117%، وذلك نتيجة ارتفاع منح قروض الثروة الحيوانية، والجاري، وبضمان ودائع ومختلف الاغراض

كما ارتفع إجمالي القروض طويلة الأجل 31.4 مليار جنية عام 2025 مقابل 24.8 مليار جنيه عام 2024 بزيادة قدرها 26.6%، نتيجة زيادة المنح في الأنشطة الاستثمارية أهمها التجزئة المصرفية، ووسائل نقل وانتقال، والأنشطة المتنوعة.

فيما تراجع إجمالي القروض متوسـطـة الأجل ليبلغ 5.8 مليار جنية عام 2025، مقابل 22.6 مليـار جنيه عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 74% وذلك نتيجة إلى انخفاض منح الأنشطة الزراعية الاستثمارية والثروة الحيوانية ومشروعات البنك المركزي الجديدة.

ووفقا للنشرة، بلغ عدد الجمعيات التعاونيه الزراعية نحو 6027 جمعية عام 2024/2025.

وبحسب الإحصاء، احتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4460 جمعية بنسـبة قدرها 74% تليها الجمعيات التعاونية للإصـلاح الزراعي 780 جمعية بنسبة قدرها 13% ثم الجمعيات التعاونيه للأراضي المستصلحة 684 جمعية بنسبة قدرها 11.3%، ثم الجمعيات التعاونية للثروة المائية 103 جمعية بنسبة قدرها 1.7% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية.

وأشارت النشرة الى ارتفاع إجمالي الأجور النقدية السنوية التأمينات الاجتماعية للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي وبنوك القرى ليبلغ 5.8 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 5.5 مليار جنية عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.4%.