أعلنت السلطات الإيطالية تلقي إنذارين بوجود قنابل على متن رحلتين جويتين متجهتين إلى مطار ميلانو مالبينسا، الخميس، إلا أن الطائرتين واصلتا رحلتيهما وهبطتا بسلام في المطار، حيث خضعتا لإجراءات تفتيش أمنية مكثفة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، مساء الخميس، أن الرحلة الأولى، التابعة لشركة «إيجه إيرلاينز» وتحمل الرقم «A3552»، أقلعت من مدينة سالونيك اليونانية، وهبطت في المطار عند الساعة 9:33 صباحًا.

أما الرحلة الثانية، التابعة لشركة «رايان إير» وتحمل الرقم «FR8953»، فقد أقلعت من مدينة بورتو البرتغالية، ووصلت إلى مالبينسا عند الساعة 10:22 صباحًا.

واستجابت وحدة مكافحة المتفجرات التابعة لشرطة مالبينسا للبلاغين، حيث أجرت عمليات تفتيش للطائرتين، إلى جانب فحص الطاقم والركاب، للتحقق من عدم وجود أي مواد أو أجسام مشبوهة.

تحويل مسارات رحلات أخرى في أوروبا

وفي سياق متصل، شهدت رحلات جوية أوروبية أخرى تحويل مساراتها عقب تلقي تهديدات مماثلة.

ففي فرنسا، اضطرت طائرة من طراز «إيرباص A320» تابعة لشركة «إير لينغوس»، كانت متجهة من دبلن إلى روما، إلى الهبوط في قاعدة إيفرو الجوية، بمرافقة مقاتلات فرنسية.

كما جرى تحويل مسار طائرة من طراز «إيرباص A321» تابعة لشركة «ويز إير»، كانت متجهة من مطار مالبينسا إلى العاصمة البولندية وارسو، إلى العاصمة النمساوية فيينا.

وسُجلت بلاغات أخرى في كل من بلغاريا والتشيك، ضمن سلسلة من التهديدات التي طالت رحلات جوية في عدة دول أوروبية خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن عشرات البلاغات بوجود قنابل أُرسلت عبر البريد الإلكتروني واستهدفت رحلات على خطوط جوية أوروبية مختلفة، قبل أن يثبت أنها «بلاغات كاذبة» عقب عمليات الفحص والتفتيش.

وفي إحدى الحالات، فُعّلت إجراءات التأمين الجوي لمرافقة طائرة قادمة من دبلن ومتجهة إلى مطار روما فيوميتشينو، حيث رافقتها مقاتلتان من طراز «يوروفايتر» تابعتان لسلاح الجو الإيطالي.