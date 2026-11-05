المشدد 10 سنوات لمتهم بالاعتداء على سائق توكتوك ومحاولة سرقته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، اليوم الخميس، «م.م.ع»، نجارًا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في سرقة «ن.ص.ا»، سائق توكتوك، بعدما وضع مادة حارقة بعينيه وهدده بسكين للاستيلاء على مركبته.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 22534 لسنة 2026 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتعدي شخص على سائق مركبة «توك توك»، في محاولة لسرقته.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه أثناء قيادة المجني عليه مركبة التوكتوك، استوقفه المتهم، الذي يعمل نجارًا، وطلب منه توصيله إلى إحدى الوجهات، إلا أنه باغته بالإطباق على عينيه ووضع مادة حارقة بهما، ثم أشهر سلاحًا أبيض «سكين» في وجهه، وأجبره على النزول من المركبة عنوة تحت التهديد، بقصد الاستيلاء عليها.

وأضافت التحقيقات، المعززة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المجني عليه استغاث بالمارة، وتمكنوا من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، قبل تسليمه إلى الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين: «شريف محمد الجندي، والدكتور شريف عبد المنعم هجرس، ومحمد بهاء الدين عسكر، وسكرتير المحكمة سعيد عبد العظيم يعقوب».