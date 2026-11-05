مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: العملية العسكرية تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها كاملة

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن عملية «فجر اليمن» تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها، والمتمثلة في إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية.

وقال المجلس، في بيان بمناسبة مرور شهر على انطلاق العملية، إن القوات المسلحة نفذت منذ الخامس من أكتوبر 40 ألفًا و761 عملية استهداف عسكري لمواقع المليشيات الحوثية في مختلف الجبهات، أسفرت عن تحييد نحو 20 ألفًا من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب أكثر من 5 آلاف آلية ومعدة عسكرية.

واعتبر المجلس أن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر التي تكبدتها الجماعة الحوثية، وما تعرضت له قدراتها العسكرية من استنزاف، مجددًا تعهده للشعب اليمني بالعمل على استعادة القرار الوطني، وتهيئة مستقبل بعيد عن سيطرة الجماعات المسلحة.

ووجّه المجلس التحية إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية، مشيدًا بصمود أبناء محافظة تعز في مواجهة الحصار والهجمات الحوثية، ومؤكدًا أن حق اليمنيين في استعادة دولتهم وأراضيهم سيظل ثابتًا، وأن تضحياتهم تفرض مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعاتهم.

كما أشاد بالدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعم اليمن، مثمنًا مساندتها لمؤسسات الدولة، وإسهاماتها في توفير الرواتب والخدمات الأساسية، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي تأكيد مسئولية الدولة تجاه المواطنين، داعيًا اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التمسك بالنظام الجمهوري، وحماية أبنائهم من التجنيد والاستغلال، ورفض استخدام المنازل والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.