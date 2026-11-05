عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول بيانات معدل التضخم، خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح التقرير الذي عرضه الوزير، أن معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل نحو 12%، مقارنة بـ 12.8% خلال شهر سبتمبر 2026، مع الإشارة إلى أن هذا التراجع يعكس انحساراً نسبياً في الضغوط التضخمية، بعد الارتفاعات التي شهدها المُعدل خلال الأشهر السابقة، بما يُشير إلى بدء تحسُن نسبي في وتيرة استقرار الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الشهري شهد بدوره تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل نحو 0.6% مقارنة بـ 1.5% خلال شهر سبتمبر 2026، مع التنويه إلى أن هذا التراجع يأتي امتداداً لمسار الانحسار النسبي للضغوط السعرية، بعدما سجل معدل التضخم الشهري ذروته عند 3.3% خلال شهر مارس 2026، ليتراجع بنحو 2.7 نقطة مئوية حتى أكتوبر الماضي، بما يعكس تباطؤ وتيرة الزيادة في المستوى العام للأسعار.